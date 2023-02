Grez-Doiceau consacre 35 000 € à son budget participatif 2023

Pascal Goergen (DéFI), échevin de la Participation citoyenne: "Le premier appel à initiatives citoyennes à la sortie du Covid n’a malheureusement pas pu aboutir. Il faut apprendre de ses erreurs et afin de ne plus connaître ces difficultés, le règlement a été clarifié avec trois principales nouveautés: un, la mise en œuvre des projets sera réalisée par la Commune, les idées venant bien entendu des citoyens ; deux, les services communaux réaliseront une analyse technique, juridique et financière, une étape capitale pour la poursuite du processus ; trois, la plateforme digitale est la gardienne des dépôts de projets, du suivi et des votes citoyens." En d’autres termes, tout se passera via la plateforme, gage de transparence.

L’enveloppe du budget participatif 2023 se monte à 35 000 €, dont 10 000 € peuvent être alloués à la biodiversité. Outre les priorités issues du PST (programme stratégique communal), cinq autres pistes de thématiques citoyennes ont été identifiées. Elles concernent le cadre de vie, la vie associative, les circuits locaux, les liens sociaux, la cohésion et l’inclusion, l’information citoyenne.

Quatre étapes

Plusieurs étapes vont jalonner l’appel.

Étape 1: information et lancement de l’appel.

Étape 2: dépôt des idées et co-construction des projets, jusqu’au 30 avril. Entre la phase d’information et la date ultime de dépôt de leurs projets respectifs, les citoyens, associations et comités de village disposent de plusieurs semaines pour faire émerger leurs idées et déposer leurs projets.

Étape 3: analyse de la faisabilité des projets et présélection de ceux-ci, du 2 mai au 15 juin. Les résultats de cette analyse effectuée par l’administration seront communiqués au comité d’avis citoyen chargé de présélectionner les projets sur base de la grille d’évaluation. Le collège validera le choix avant de lancer la phase de votes citoyens.

Étape 4: cette étape "Votez pour vos projets préférés" débutera le 19 juin et se clôturera le 20 juillet. La phase de résultat et de validation finale se tiendra de fin juillet à fin août.

"Il ne s’agit pas de proposer des projets trop onéreux, dit Pascal Goergen. Les projets doivent être réalistes et susceptibles d’améliorer le cadre de vie. Je pense que cette dynamique de démocratie participative créera de nouveaux liens entre habitants de villages, de cultures et d’âges différents ainsi que des liens avec les associations, les entreprises, les artisans…"

Le comité d’avis citoyen recrute

Le citoyen joue un rôle central tout au long de ce processus lié au budget participatif. D’une part, grâce au vote citoyen qui déterminera quel projet sera retenu, et d’autre part, grâce au travail effectué par le comité d’avis citoyen qui validera la recevabilité des projets, qui les présélectionnera et qui in fine proposera au collège la liste des projets retenus par les citoyens.

Au fil des étapes, il y aura trois ou quatre réunions entre mai et septembre 2023. Ce comité est ouvert aux Gréziens âgés de 18 ans minimum qui ne sont pas porteurs d’un projet. L’appel aux candidatures est lancé. Dix des candidatures reçues seront tirées au sort devant témoins de l’administration. La date ultime pour poser sa candidature est le 31 mars via la plateforme.