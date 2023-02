Grez-Doiceau : le SilverRat Band a lancé Coullemont Culture

Adrien Sezuba Rukira, le chanteur du SilverRat Band, a parcouru le monde avant de s’installer en Belgique. Ses textes et sa musique sont le reflet de cette itinérance. Des compositions en anglais et parfois en français, originales et percutantes. "Les cinq musiciens du band nous ont transportés dans un groove jazzy au flow rafraîchissant avec énergie, révolte et amour. Leur son de fanfare urbaine (cuivres, percussions) et les textes engagés ont offert éclat et profondeur", ajoute Annick Brise-Detry.

Fusion de styles, croisement de générations, rythmes groovy, où voix et instruments s’entremêlent, ce groupe a de quoi toucher un public large et donne envie de bouger sur des textes engagés.

En 2020, SilverRat Band a sorti son deuxième EP, We are everything, qui a été très bien accueilli par la presse (3 étoiles dans L’Avenir). Leur clip a été réalisé par Lucas Racasse.

Du côté de Coullemont Culture, on a hâte de se retrouver pour le prochain rendez-vous. "On aura cette fois un foodtruck en plus, cela nous a manqué samedi. Notre mission est de proposer un programme culturel à la maison du Coullemont, mais aussi d’accueillir des artistes en résidence. On va aussi proposer une exposition sur 50 ans de fêtes à Archennes. L’idée est d’avoir un événement chaque trimestre."

Pour rappel, l’ASBL est composée de

Sybille Bauchau, Annick Brise-Detry, Jérémie Cuvelier, Ladislas de Coster, Stéphane de May, Michel Falise, Christophe Koninckx, Denis Marion et Dominique Van der Heyden.