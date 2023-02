Grez-Doiceau : les demandeurs d’asile ont quitté le local scout

Durant sept semaines, un collectif grézien a hébergé des demandeurs d’asile dans le local scout de Grez mis à leur disposition. "Tout cela, grâce à un réseau de bénévoles extraordinaires, indique Béatrice Denis. Grâce à une incroyable générosité. Un tout grand merci à “Tif et Mousses” qui les a relookés, à la ferme du Peuplier qui les a “vitaminés” et à “L’Héritage du pain” qui les a gâtés de pains et de viennoiseries. Néanmoins, je me pose des questions. Ces personnes sont reconnues comme ayant droit à un logement Fedasil, le manque de places fait qu’elles sont financièrement à charge des bonnes volontés. Pourquoi Fedasil ne prend-il pas en charge les frais de chauffage et les coûts de nourriture ? Ces coûts, si Fedasil traitait ces personnes ainsi que la loi l’y oblige, seraient à sa charge."