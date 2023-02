Grez-Doiceau projette une seconde opération de développement rural

Pour ce faire, la Commune, avec le soutien de la Fondation rurale de Wallonie (FRW), s’apprête à organiser huit réunions de consultation villageoise. "Ces consultations permettront de définir une vision commune, des objectifs à atteindre et des projets concrets. Toutes les thématiques qui définissent les aspects de la vie de la commune seront abordées: agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions culturelles et associatives, etc."

Une fois ces projets définis, une commission de 60 membres maximum, composée à la fois d’habitants et de maximum un quart d’élus, classera les projets par ordre de priorité, les répartira sur les dix années à venir et fera du programme communal de développement rural (PCDR) un outil de développement stratégique. "C’est le premier rôle de la commission locale de développement rural (CLDR). Dès l’approbation du PCDR par la Région wallonne, la CLDR endosse un nouveau rôle. Elle devient alors l’organe en charge du suivi de la mise en œuvre des projets." Au-delà du suivi, la CLDR peut être proactive et par exemple, approfondir un sujet, préciser un projet, organiser un groupe de travail pour récolter des avis sur un schéma d’aménagement…

brabant.hesbaye@frw.be, Caroline Theys (0477 22 15 07, caroline.theys@grez-doiceau.be).