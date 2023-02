Grez-Doiceau : la rue Célestin Cherpion pourrait être interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes

Le 13 décembre 2022, un camion s’est retrouvé face au pont du chemin de fer à Pécrot, au bas de la rue Célestin Cherpion. Distraction ? La faute à un GPS qui oriente au plus court ? Toujours est-il que devant l’impossibilité de passer sous le pont, le chauffeur a reculé et accroché une partie de la façade du Guet à Pintes. De quoi raviver les plaintes déjà exprimées auparavant par plusieurs riverains ou d’autres habitants de Pécrot, qui se plaignent du charroi lourd qui traverse le village sans raison apparente, si ce n’est pour couper au plus court en empruntant des voiries non adaptées, avec comme conséquences, parfois, des murets accrochés, des rétroviseurs brisés…