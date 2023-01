Grez-Doiceau : la Commune va collaborer avec l’ASBL Kick pour mieux défendre la biodiversité

"Bientôt, vous n’entendrez plus jamais le chant d’oiseau du cochevis huppé dans la nature. Cette espèce est en voie de disparition. Victime de l’érosion de la biodiversité. Jamais une COP (Conférence des parties, ou Conférence de l’ONU sur le climat) sur la diversité biologique n’aura été autant médiatisée que celle de Montréal qui s’est déroulée en décembre dernier. Il s’agissait de la 15e déjà. Preuve s’il en est de l’importance de notre milieu, de préserver ce qu’il reste et d’œuvrer à régénérer ce qui peut l’être."

La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur Terre. "En plus d’être fascinante et magnifique, elle nous rend de nombreux services écosystémiques: elle purifie l’eau que l’on boit et l’air que l’on respire, elle produit tout ce dont on se nourrit, etc."

Or, le constat de l’érosion de la biodiversité est sans appel. Et cela ne concerne pas que les pandas en Chine ou les coraux en Australie. "Les écosystèmes de nos campagnes et de nos villes s’appauvrissent également chaque jour un peu plus. L’effondrement de la biodiversité menace notre subsistance à toutes et à tous. Cette convention de collaboration va permettre à notre commune de bénéficier de l’accompagnement de l’ASBL Kick. L’objectif est de mettre en place un projet d’accélération de la transition écologique et de régénération de la biodiversité."

L’ASBL Kick met ses forces et connaissances au service des communautés locales. L’équipe opérationnelle est composée de facilitateurs qui accompagnent la dynamique locale – il s’agira de Delphine de Theux pour Grez-Doiceau. Ces facilitateurs ont à leur disposition plusieurs fins connaisseurs d’une thématique particulière (hydrologie, arbres & forêts, déchets…).

Quels avantages pour Grez-Doiceau ?

"Il y aura un apport d’un mi-temps avec une dizaine d’années d’expérience dans l’accompagnement et le développement de projets, en particulier liés à l’agriculture et à l’environnement."

Grez-Doiceau aura une mise en réseau multiple avec des acteurs locaux (entreprises, associations, citoyens) ou encore via l’ASBL, avec des experts mais aussi "avec d’autres communes qui comme nous sont confrontées aux terribles enjeux de l’érosion du vivant".

Ensuite, cela apportera de la méthodologie et enfin un plan d’action et des solutions concrètes pour lutter contre les causes de la détérioration de la biodiversité (renforcement de couloirs écologiques, promotion du compostage, forêt comestible, creusement de mare…). "Avec Kick, nous passerons la deuxième en matière de biodiversité !"

Atelier ce mardi

Ce mardi 31 janvier, Kick organise à la maison de quartier à Biez (rue du Beau site, 32) un premier atelier sur les thèmes des déchets, de la mobilité, de l’énergie et des bâtiments durables. Tout qui veut y est invité pour y présenter ses idées de projets.