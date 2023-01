Grez-Doiceau : la confection du budget, périlleux exercice

Le collège a décidé de présenter un budget à l’équilibre, sans toucher aux taux des recettes principales (IPP et PRI) ni à l’essentiel du personnel à présent en place.

"C’est également la volonté du collège d’assurer que les investissements et projets majeurs déjà initiés ou pouvant bénéficier de subsides aboutissent – notamment l’infrastructure scolaire, les projets de voiries au PIC 2022-2024 et la clôture en bonne et due forme de la première programmation du PCDR – ou encore que des projets soient concrétisés, notamment en faveur de la mobilité active et de la transition énergétique."

Au service ordinaire, le budget 2023 est présenté à l’équilibre mais cet équilibre est atteint en utilisant les réserves du fonds logement pour 700 000 €. Au service extraordinaire, l’équilibre est atteint grâce au recours aux emprunts pour un total de 2 682 000 € en part propre et par la vente de bâtiments (école de Néthen, salle de Doiceau et du bouloir attenant). "Malgré cela, l’endettement par habitant reste toujours bien inférieur aux dernières moyennes provinciales et régionales connues. À l’ordinaire, les dépenses par habitant ainsi que les recettes sont toutes deux en hausse. Le montant total des recettes et des dépenses s’élève à 19,6 millions d’euros. Le coût brut du personnel augmente de 11% par rapport à 2022, la charge nette de 9 %. Cette augmentation découle des sauts d’index de 2022 ainsi que de ceux prévus en 2023, sur base des informations communiquées par le Bureau du plan en novembre dernier."

En ce qui concerne les dépenses de transfert, la dotation à la zone de police des Ardennes brabançonnes augmente de 22% et s’élève à près de 2 millions d’euros. Le CPAS est à 136 €/hab., une hausse significative. La dotation à la zone de secours augmente de 36 000 € malgré une prise en charge de la moitié des coûts par la Province. Pour la régie communale autonome, le subside lié au prix a augmenté de 54 000 €, soit plus 22%. Notons encore l’augmentation du coût de la gestion des déchets par l’inBW.

Les frais de fonctionnement augmentent de 700 000 €, soit 26% de hausse. Ici, près des trois quarts représentent des dépenses énergétiques supplémentaires. "Dans un souci de responsabilisation et d’efficacité budgétaire, un premier effort de réduction des budgets prévus pour les dépenses de fonctionnement avait déjà été réalisé au budget 2022. Au budget 2023, un nouvel effort a été consenti, ce qui fait que hors énergies les dépenses ne sont" que "de 200 000 €, soit 9% et donc en dessous de l’inflation qui était à 10,5% en au moment de l’élaboration du budget. Enfin, les dépenses de la dette diminuent de 141 000 € pour s’établir à 900 000 €."

Pour la taxation locale, l’augmentation principale résulte de l’augmentation du coût-vérité en matière de déchets, "en prenant également en considération le décalage du fait que la partie variable de la taxe 2022 sera perçue en 2023".

Un prélèvement du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire est prévu pour un montant de 903 252 €. "Dans le même temps, nous utilisons les provisions constituées les années précédentes pour un total de 35 608 € pour conserver l’équilibre budgétaire à l’exercice propre."