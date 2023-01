"J’ai trouvé dommage qu’une partie du débat soit basé sur le pour ou contre le home Renard, indique-t-elle. À mon sens, ce n’est pas le sujet. Tout le monde est favorable à un nouveau home. Le fait qu’il est nécessaire est une évidence. On sait également tous, et on est d’accord là-dessus, qu’au Home Renard, on s’y sent bien ! On a, en fin de compte, pris les gens par les sentiments ce mercredi soir. Ce n’était pas l’objet, le plus important était l’infrastructure proposée et les modifications pour répondre aux remarques des riverains et aux refus du fonctionnaire délégué."

Pour Alliance Communale, ce qui importe, c’est donc le bâtiment.

"On a abordé là aussi tous les points, et c’est très bien de l’avoir fait. Je regrette toujours cependant que les riverains soient encore et toujours ignorés à ce point alors que ce projet les concerne au plus haut point. Je déplore aussi le manque de réflexion autour du projet après le Covid alors qu’il y a clairement un changement de mentalité pour les habitudes des personnes âgées. Le projet n’en tient pas assez compte alors que peut-être que ce qui est proposé n’est plus adapté…"

Pas de réponse quant au coût du projet

Quant aux réponses aux points qui posaient problème dans le précédent projet, Sarah Olbrechts van Zeebroeck note une série d’améliorations, comme la diminution d’un étage.

"Mais le projet a tendance à s’étaler de plus en plus alors que le fonctionnaire délégué attirait l’attention sur ce souci. Pourquoi ne pas imaginer une autre manière de faire, notamment avec des structures comme en Suède. De plus petites unités…. J’entends bien qu’il faut aussi médicaliser, mais je trouve que l’on a été trop vite dans l’idée d’un grand bâtiment et pas autre chose."

Alliance Communale se demande également combien tout cela va coûter. "À ce stade, nous n’avons pas encore de réponse précise à cette question."

Du côté, à ce stade, on préfère prendre quelques jours de réflexion pour ne pas réagir à chaud.