La locale de l’ASBL Tous à pied a été lancée en 2022. L’association s’intéresse à la mobilité des piétons et à la préservation de la petite voirie vicinale.: "L’année 2022 a permis de se structurer et se mettre en place, souligne Roland Flamand, de Tous à pied. D’emblée la collaboration avec le Gracq nous semblait importante. Nos centres d’intérêt et nos besoins sont similaires, même si, çà et là, des différences existent. Mais c’est dans cette proximité entre les deux locales que se trouve la possibilité d’aplanir les divergences éventuelles".

Pour Denis Marion, du Gracq, cette collaboration va de soi: "Les deux parties font des propositions concrètes pour l’amélioration des cheminements piétons et cyclistes".

Roland Flamand: "Il faut donc que ces propositions soient envisagées de concert pour que l’une n’empiète pas sur l’autre. C’est pourquoi, nous sommes très heureux de participer ensemble à des groupes de travail, comités et autres commissions au niveau communal pour faire entendre un discours commun. Il en a été ainsi pour le projet du PCDR de création d’itinéraires piétons et cyclistes".

Pour des rappels à l’ordre plus rapides et mieux suivis d’effet

Pendant l’année 2022, outre leur participation à la Fête du vélo, les deux locales ont organisé des entretiens de chemins ou de pistes cyclables. Il s’agissait de mettre en évidence les difficultés pour les piétons et les cyclistes de se déplacer en toute sécurité. Cela concerne bien entendu les autorités mais aussi et surtout certains riverains qui négligent leurs obligations. "On aimerait que les rappels à l’ordre soient plus rapides et mieux suivis d’effet. Il n’est pas acceptable que des voiries soient rendues dangereuses par des haies non taillées par exemple", explique Roland Flamand.

Les deux locales ont aussi produit de nombreux documents dans le cadre des projets communaux de mobilité active.

Pour le Gracq, un des gros projets a été de sensibiliser les commerçants qui ont la possibilité de créer ou d’améliorer des parkings pour vélos. Si certains furent peu réceptifs, d’autres étaient conscients de l’importance de ces installations. Une pharmacie a ainsi rapidement modifié son parking pour améliorer le confort et la sécurité des usagers. Cette campagne de sensibilisation sera prolongée en 2023. Des actions sur le terrain sont également envisagées.

Des marches exploratoires pour Tous à pied

Pour Tous à pied, ce sont des marches exploratoires qui devraient être organisées. Elles permettront d’étudier comment les piétons peuvent se déplacer, confortablement et en sécurité. Ceci dans le but d’aider à la décision en matière de réhabilitation par la Commune des liaisons piétonnes.

Les deux locales continueront bien entendu leur travail de vigilance et de collaboration avec la Commune.