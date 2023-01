Grez-Doiceau : « Les marchés publics que passent les zones de police échappent à la Wallonie » constate l’échevin Pascal Goergen

"J’ai pu croiser toute une série de données et surtout retirer à partir de ces précieuses informations des résultats riches en enseignements. Ce travail – un véritable travail de fourmi – pourrait être également réalisé dans les autres zones de police en Wallonie. Mis ensemble, tous ces chiffres pourraient conduire à des enseignements similaires (ou non) et dans l’affirmative, cela pourrait constituer une véritable remise en question de notre manière de travailler dans nos zones de police en Wallonie en matière d’organisation et d’attributions de marchés publics, le but étant d’en faire bénéficier plus d’entreprises wallonnes."

De 2019 à 2022, 127 marchés publics ont été passés pour une somme totale de 1 901 308 €. "Ce n’est pas rien !" Ces marchés publics concernent majoritairement des achats de matériel pour la police ainsi que des fournitures pour le bon fonctionnement de l’administration. Cela va des gilets pare-balles, des véhicules et motos de police, des armes ou des radios mobiles pour les missions des policiers d’une part et d’autre part, des fournitures de bureau, des achats d’ordinateurs, de serveurs ainsi que de l’entretien de l’hôtel de police. Pour rappel, le budget 2023 de la zone de police des Ardennes Brabançonnes est de 9 316 270 €.

« Une répartition par région interpellante »

Une analyse plus fine des chiffres montre "une répartition interpellante de l’attribution des marchés publics par région".

La région bruxelloise prend la plus grosse partie du gâteau avec 45 marchés publics attribués à des entreprises bruxelloises pour une quote-part équivalente à 64,7 %, suivie par la région flamande avec 40 marchés publics qui représentent un volume financier de 14,5 %, la Wallonie suit avec 37 marchés publics représentant 19,6 % de la somme totale.

"Cela signifie que 90 marchés publics (sur 127) équivalant à 1 527 940 € (soit 80,4 %) échappent à des entreprises wallonnes. Et donc un manque à gagner quant aux retombées potentielles pour la région dans laquelle se trouve notre zone de police."

Enfin, cinq marchés publics ont été attribués à des entreprises situées à l’étranger (France, Pays-Bas, Suède, Malaisie) pour un montant équivalent à 1,2 % du montant total. "Derrière l’attribution de l’ensemble de ces marchés publics se retrouvent bien entendu des entreprises, des emplois et du chiffre d’affaires. Il est donc préférable que des produits ou des services commandés par la zone de police soient commandés et achetés majoritairement en région wallonne. Cette analyse montre que ce n’est pas du tout le cas."

En se penchant encore plus sur les données, on note que Bruxelles remporte 45 marchés publics (35,4 %) pour un montant total de 1 229 692,65 € (64,7 %). La Flandre se voit confier 40 marchés publics (31,6 %) pour un montant total de 274 791,71 € (14,5 %) et la Wallonie 37 marchés publics (29,1 %) pour 373 368,08 € (19,6 %). Pour l’étranger, les 5 marchés publics (3,9 %) représentent 23 456 € (1,2 %).