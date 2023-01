Grez-Doiceau : la Malle à Grez, plus importante que jamais

"La demande est de plus en plus forte, explique Françoise Londos, coordinatrice. La crise énergétique et la diminution du pouvoir d’achat sont des évidences et la conséquence est que l’on tourne désormais à plein régime. Depuis le mois de septembre, on tourne à plus de 1 000 pièces qui sortent du magasin chaque mois. Les gens ont vraiment de plus en plus de difficulté à acheter et viennent d’abord chez nous voir si nous avons les choses recherchées avant de se rendre dans un magasin de neuf s’ils n’ont pas trouvé. Les clients ne viennent plus uniquement de Grez-Doiceau, mais parfois de bien plus loin ! Et les jeunes sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du magasin…"

À la Malle à Grez, on trouve des vêtements hommes/dames/enfants à partir de 3 ans ainsi que des livres, de la déco, des jeux, des jouets…

Le magasin fonctionne d’une part avec des dons et d’autre part sur le principe du dépôt/vente. "Pour les dons, on est à 100 % de bénéfice alors que pour le dépôt/vente, le magasin prend 20 %."

Avec les bénéfices, la Malle à Grez propose une série d’actions pour les Gréziens, jeunes et moins jeunes, et particulièrement pour les personnes aidées par le CPAS. "On aimerait faire davantage et aider d’autres personnes défavorisées mais c’est compliqué avec le RGPD (règlement général sur la protection des données). On a aidé les réfugiés ukrainiens, mais aussi les Anémones dans leur projet d’indépendance, ou encore les commerçants gréziens en difficulté. C’est la vocation de notre magasin qui n’est pas réservé qu’aux personnes en difficulté. N’importe qui peut venir acheter ici."

À noter que les soldes débutent ce mercredi: "Tout sera à - 50%, sauf ce qui se rapporte au ski".

010 65 68 87, malleagrez@gmail.com, Facebook La Malle à Grez.