Grez-Doiceau : les écoliers de Saint-Joseph-aux-Champs ont passé une semaine avec les résidents du home Renard

Quelle surprise, lorsque de grand matin, Louis, 3 ans, frappe à la porte de Nicole. Sans trop lui laisser le temps de réaliser ce qu’il se passe, voilà quatre autres copains bien curieux qui à leur tour entrent dans la chambre. Émerveillée par ces petites têtes blondes, le visage de Nicole s’illumine: "Oh, qu’ils sont mignons !". Une autre résidente, Andrée, se fera un peu tirer l’oreille: elle attend son médecin et préfère ne pas être dérangée. Mais lorsque la curiosité des petits est trop grande et qu’ils se faufilent dans la chambre, la magie opère: "Moi, je m’appelle Alicia" et "Moi, je m’appelle Andrée".

Certains résidents avaient préparé des histoires à raconter: "J’ai préparé un texte, dit Daniel, un résident. Mais je vais adapter quelques mots pour qu’ils comprennent tout". D’autres résidents ont joué à des jeux de société apportés par les enfants. Il y a eu aussi la confection de pompons, l’illustration d’un poème d’hiver, sans oublier la cuisson de crêpes et de galettes.

Face à l’enthousiasme des enfants et des résidents, de nouveaux projets devraient voir le jour entre l’école et le home.