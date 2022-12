Grez-Doiceau : les bulles à verre installées à Hèze suscitent la grogne des riverains

"Nous avons réuni une vingtaine de riverains dont les maisons sont situées à proximité directe des bulles, explique Dominique Ebrant. Il y a un consensus pour dire que l’endroit est inapproprié, notamment pour des raisons de sécurité, avec les débris de verre, la prolifération de guêpes en été, l’accroissement de la circulation… En outre, les bulles sont installées à côté du terrain de jeux que fréquentent beaucoup d’enfants du village. Par ailleurs, on nous met devant le fait accompli, on n’a reçu quasiment aucune information de la part de la Commune. On est en période de congé de Noël, d’accord, mais il y a quand même des ouvriers communaux qui viennent prendre des mesures et entreposer des blocs de béton, et cela nous inquiète."

« Un risque réel d’accident »

Auparavant, ces bulles étaient installées à Biez, mais suite à des réclamations, il a été décidé de les déplacer.

L’échevin Dimitri Dewilde (Écolo) confirme: "Ce déplacement transitoire fait suite à un rapport de police pointant un “risque réel d’accident”, mais fait suite aussi à un rapport d’analyse des différents sites possibles, duquel il ressort que le parking situé près de l’école de Hèze est le plus approprié selon différents critères: la proximité d’Hèze/Biez et donc de l’ancien site, l’accessibilité (y compris pour les modes actifs), l’espace sol et sous-sol, car il est libre d’impétrants. J’ajoute que deux interpellations citoyennes et une pétition de 175 signatures demandaient au collège le déménagement de l’ancien site".

« À terme, les bulles devraient être enfouies »

À Hèze, on estime que le parking du cimetière de Biez serait plus adapté: "Globalement, les habitants de Hèze verraient mieux ces bulles à une extrémité du village, à un endroit où cela ne gênerait personne. Évidemment, dans un tel cas de figure, le risque est de voir le site faire l’objet de dépôts sauvages…" La Commune envisage par ailleurs de les enfouir, mais "placer des bulles enterrées, cela va hypothéquer le réaménagement de cette plaine que tout le monde espère dans le prochain PCDR", ajoute Dominique Ebrant.

Suite au déplacement des bulles, la Commune a été contactée par quelques riverains. Les remarques de ceux-ci seront prises en compte et toutes feront l’objet d’une réponse, assure l’échevin Dimitri Dewilde, qui ajoute: "À terme, les bulles devraient être enfouies et éventuellement déplacées sur ce même site. Il sera bien entendu tenu compte de l’installation du futur espace de jeu".

Pas de quoi rassurer les riverains: "Dans l’immédiat, on se mobilise pour faire une interpellation citoyenne au conseil communal et si nécessaire lancer une pétition", termine Dominique Ebrant.