Grez-Doiceau : le budget est reporté au 24 janvier

Réuni pour la dernière fois cette année, le conseil communal de Grez-Doiceau n’a pas adopté le budget 2023. " Début octobre, les indicateurs prévisionnels concernant le coût de l’énergie et l’inflation étaient incertains, a expliqué le bourgmestre, Paul Vandeleene. C’était le cas pour la commune, pour les différentes entités proches, CPAS, zone de secours, zone de police… À ce moment, l’IPFBW évoquait une multiplication par six des coûts liés à l’énergie. Pour l’inflation: cinq sauts d’index en 2022 et, potentiellement trois sauts d’index en 2023, soit 13 % d’augmentation qui se répercuteront sur l’année 2023. Les marges de manœuvre étaient réduites et les choix à poser étaient importants.