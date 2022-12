Grez-Doiceau : le projet du nouveau home Renard sera présenté lors d’une réunion d’information le mercredi 18 janvier

"Cette nouvelle mouture du projet contient les réponses aux remarques formulées lors de la dernière enquête publique, indique le président du CPAS, Benoit Magos. L’impact visuel, l’utilisation rationnelle du terrain, l’intégration dans le quartier sont ainsi pris en compte."

Une séance d’information à destination de l’ensemble de la population aura lieu le mercredi 18 janvier, à 20 h, à l’Espace culturel de Néthen.

Lors du conseil communal de ce mardi 20 décembre, le groupe Alliance Communale (opposition) a fustigé le budget du CPAS, non pas pour les ambitions qu’il porte en termes d’aide sociale mais uniquement en ce qui concerne le projet de la nouvelle maison de repos. Sarah van Zeebroeck, ancienne présidente du CPAS et actuellement conseillère communale et conseillère au CPAS, n’en démord pas. Ce projet n’est pas bon, il va à l’encontre de la quiétude des riverains et n’a pas encore de plan financier. Elle critique aussi le choix de la salle de Néthen pour organiser la séance info du 18 janvier: une salle fort éloignée pour la plupart des Gréziens et pour les familles des résidents, et en outre une salle difficile d’accès en raison des travaux en cours à la rue de Hamme-Mille ; une salle située dans le centre de Grez comme le réfectoire de l’école communale ou la salle de l’école Saint-Joseph constituerait un choix plus approprié.

Sur le fond, Sarah van Zeebroeck a rappelé les contrôles successifs menés par l’AViQ au home Renard depuis mai dernier (inspection annuelle fin mai, inspection en juillet suite à la plainte d’une infirmière indépendante et visite de contrôle en novembre). Les points d’action de l’AViQ étant à chaque contrôle complétés par de nouveaux points à régler. Et de citer l’AViQ: "L’ensemble des manquements expose gravement la santé et la sécurité des résidents". Sarah van Zeebroeck a aussi laissé entendre que les rapports de l’AViQ n’ont pas été communiqués aux conseillers du CPAS et a évoqué un manque de sérieux dans la prise en compte de ces remarques. Et d’ajouter que "l’information donnée aux conseillers du CPAS laissait sous-entendre que tout était sous contrôle. Or, la réalité est tout autre et certains points qui étaient à régler immédiatement cet été, ne le sont toujours pas". Elle a rappelé aussi l’accident qui a coûté la vie à une pensionnaire, décédée de suites de ses blessures causées par un incendie.

« Je suis écœuré par l’obstination de certains membres du groupe Alliance Communale… »

De son côté, le président du CPAS défend le choix de la salle de Néthen pour la séance d’information du 18 janvier: une salle confortable, bien sonorisée, équipée de moyens de projection adéquats. Et l’accès n’en sera pas entravé par les travaux puisque la route venant de Pecrot est ouverte et que le chantier de la rue de Hamme-Mille sera ouvert ce soir-là.

Quant au plan financier, il sera fourni quand le projet sera finalisé au premier semestre 2023 et pourra donc être chiffré en termes de surfaces, d’équipements, de choix énergétique, etc. De là découlera alors l’évaluation des investissements, les frais de fonctionnement et indirectement le prix à la journée.

Pour ce qui est des contrôles de l’AViQ, Benoit Magos ne dément pas mais souligne que de gros efforts ont été faits depuis le mois de juin avec plus d’une vingtaine de décisions prises au conseil du CPAS pour des investissements en matériel et pour des travaux. Le personnel soignant s’est aussi mobilisé pour améliorer les procédures de soin et donner les réponses les plus adéquates aux remarques de l’AViQ. Au sujet de l’accident, Benoit Magos dénonce un amalgame: "Aucun élément ne lie cet accident aux remarques formulées par l’AViQ".

Et de conclure: "Je suis écœuré par l’obstination de certains membres du groupe Alliance Communale à nuire à la fois au projet de la nouvelle maison de repos et maintenant au home lui-même. Cette attitude est méprisante vis-à-vis du personnel qui se bat pour assurer la qualité des soins et la qualité de vie dans cette maison de repos. L’opposition constructive qui avait été promise par ce groupe s’est traduite, depuis 2019, par des votes systématiquement contre tous les budgets annuels et ainsi indirectement contre la politique sociale du CPAS sous le seul prétexte que ceux-ci contiennent les investissements nécessaires à la nouvelle maison de repos. Je n’en reviens pas qu’on puisse tomber si bas dans la politique politicienne au détriment d’un projet qui est attendu pour une grande partie de la population".