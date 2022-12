Grez-Doiceau : Valérie Magis fait un métier synonyme d’évasion

Après une première saison "très artisanale", le producteur français Didier Brunner entre dans l’aventure pour sa saison 2. "Une grande pompe de l’animation européenne. Il a beaucoup apprécié mon travail et a commencé à me proposer beaucoup plus de projets d’écriture. C’est vraiment à lui que je dois ma carrière, et il le sait." Au fil du temps, Valérie passe d’un temps plein, à un 4/5e, un 3/5e, un mi-temps… jusqu’à être totalement à son compte. "Je me suis lancée, mais vraiment avec des hauts et des bas. Je n’ai pas le statut d’auteur parce qu’à l’époque, il y a 12 ans, il fallait un certain nombre d’heures en prestation pour l’avoir. Je n’étais pas payée en prestation mais en achat de droit, donc je n’étais pas éligible. Aujourd’hui, ça a un peu changé. Quand j’ai commencé à en vivre, je n’avais plus besoin de faire la marche arrière du statut d’auteur, donc je ne l’ai pas. Mais j’encourage les jeunes à l’avoir parce que sinon, c’est compliqué de pouvoir en vivre."

« Jamais les mêmes semaines »

Valérie donne aussi des cours en écriture et animation à l’IAD (Institut des arts de diffusion) de Louvain-la-Neuve et fait de la consultance sur divers scénarios et projets. Son métier, elle l’adore pour sa diversité. "Ce ne sont jamais les mêmes semaines. Les écrits dépendent toujours des retours des producteurs, des chaînes, des autres partenaires. C’est un monde qui bouge beaucoup. C’est donc très difficile de savoir combien de temps va durer une écriture. J’essaie toujours d’avoir trois commandes en même temps, en sachant que ça bouge et que parfois, j’ai des nuits et des week-ends très courts."

Ce que son métier lui a appris ? "Que je n’avais pas tellement envie de devenir une adulte responsable, plaisante-t-elle. Je suis très bien dans mon côté “grand enfant”. S’il y a un mot pour définir mon métier, c’est l’évasion, une soupape de décompression. Je n’ai jamais vu ça comme un métier."