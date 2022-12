Grez-Doiceau : les pionniers de Bossut cultivent et vendent des chicons pour financer leur camp

Une petite dizaine de pionniers se sont activés durant toute une journée pour planter 2 000 racines de chicon. "On a assuré le suivi pour qu’il arrive à maturité et dorénavant, on les vend après les avoir “arrangés”. On remercie les parents d’un de nos pionniers qui habite Néthen, pour la mise à disposition de la grande cave de leur ferme, pour la culture dans le noir. On a d’ailleurs racheté 1 500 racines supplémentaires: cette récolte-là sera prête fin janvier."

À présent, les pionniers s’activent à la vente. "On a pas mal de commandes à ce stade, via nos points relais, mais nous sommes aussi présents sur les marchés où on espère écouler un maximum de chicons. On les vend à 7,5 € le kilo et si tout se passe bien, on récoltera 4 000 €, soit la moitié de notre voyage."

Ce samedi 24, les pionniers seront au marché de Wavre ainsi que sur la place Ernest Dubois (devant l’église de Grez centre) entre 14h et 14 h 30.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à en commander via les membres de l’unité ou par e-mail à l’adresse jeanbaptiste.dumontfeys@gmail.com.