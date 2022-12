Grez-Doiceau: 500 000 € supplémentaires pour le CPAS

La réunion a notamment permis de faire le point sur la création d’une nouvelle crèche. Le partenariat établi en septembre entre le CPAS et le Centre régional de la famille et de l’enfance (CRFE) pour développer ce projet au parc du Coullemont a porté ses fruits. Cette candidature a en effet été acceptée tout dernièrement par la Région wallonne et l’ONE. Ce dossier peut donc passer à la phase suivante qui consiste en la demande de permis d’urbanisme qui devrait être introduite dans le courant du premier semestre 2023. L’objectif du CRFE est d’ouvrir ce nouveau milieu d’accueil de 35 places en juin 2025 au plus tard.

Mardi aussi, le conseil communal a voté le budget 2023 du CPAS. "La réalisation de ce budget a été particulièrement difficile, a expliqué Benoit Magos. La crise énergétique et économique que nous traversons fait exploser les frais de fonctionnement. De même, les besoins en aide sociale sont en forte croissance. Après trois années durant lesquelles la dotation communale n’avait pas été augmentée, l’année 2023 marque un changement significatif: la Commune a en effet accordé une augmentation de sa dotation de plus d’un demi-million d’euros. C’est un signal fort qui est donné pour marquer la volonté de soutenir la politique sociale du CPAS."

Home Renard : « La situation est inquiétante », estiment les élus AC

Lors du vote, les élus Alliance Communale (opposition) ont choisi le non en raison de l’option retenue par la majorité pour l’avenir du home Renard: " Nous soutenons évidemment de toutes nos forces les très belles initiatives entreprises par le CPAS, qu’il s’agisse de l’aide sociale sous toutes ses formes, des repas à domicile et de la nouvelle collaboration des bénévoles, du taxi social qui se dédouble pour faire face à plus de demandes, ou encore de l’aide alimentaire sollicitée par des profils atypiques. Nous saluons la patience et le dévouement des assistantes sociales et du service d’insertion socioprofessionnelle ainsi que l’aide apportée aux réfugiés qui se complète avec l’ouverture prochaine d’un hébergement collectif, sans parler de la gestion des trois crèches et du home Renard qui prend aussi beaucoup d’énergie.

Néanmoins, nous restons très inquiets face à la situation du home Renard. La situation du futur home mais aussi la situation actuelle du home qui est alarmante, si pas plus. Nous émettons donc un vote négatif par rapport à ce budget 2023 qui certes, comporte des actions sociales indispensables aux habitants de Grez-Doiceau, mais qui prévoit un projet de 12 millions d’euros pour construire une maison de repos qui n’a pas encore de permis unique, ni de plan financier et dont les bases fonctionnelles sont en péril ".