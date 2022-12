Grez-Doiceau : clap de fin pour le marché de Gastuche

Lancé le 5 septembre 2021, le marché de Gastuche tire sa révérence… Il avait lieu tous les dimanches au Domaine des Vallées, rassemblait des producteurs locaux et entendait promouvoir le circuit court. Mais avec la hausse des coûts de l’énergie, certains ambulants ont préféré se concentrer sur de plus grands marchés où le flux de clients est plus important. Le collège communal a donc pris la décision d’arrêter le marché dès maintenant.