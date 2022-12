Beauvechain et Chaumont-Gistoux : vers 4 nouveaux partenariats locaux de prévention

Selon la définition de l’arrêté ministériel, les PLP sont des partenariats entre la police, les citoyens et les autorités locales en vue d’améliorer la communication dans la lutte et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier déterminé. Les objectifs principaux: accroître la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens ; renforcer la cohésion sociale ; favoriser la diffusion d’informations opérationnelles ainsi que la diffusion de conseils préventifs utiles, adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques des citoyens.

Ces partenariats ont du succès mais sont-ils vraiment efficaces ? Le travail mené par la police de proximité dans ce cadre ne se fait-il pas au détriment des autres missions ? "Les réponses apportées aux conseillers étaient précises et professionnelles, indique Pascal Goergen. L’étude réalisée par l’université de Gand en 2021 indique d’ailleurs que le nombre de PLP en Belgique connaît une hausse générale ces deux dernières années. En région flamande, il y a à ce jour 1 169 PLP, 321 en Wallonie et 15 à Bruxelles. La zone de police des Ardennes Brabançonnes n’échappe pas à cette tendance. Nous comptons à l’heure actuelle 9 PLP (5 à Chaumont-Gistoux, 2 à Grez-Doiceau, 2 à Beauvechain et aucun à Incourt). Mais d’autres PLP sont envisagés dans différents quartiers: Valduc, Bercuit, Bonlez et Longueville."

De 6 à mois

La constitution d’un PLP ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut compter de 6 à 9 mois car il y a lieu de réunir les citoyens du quartier, de rédiger la charte et d’identifier les coordinateurs. Actuellement, dans la zone de police, il y a cinq policiers mandatés et un superviseur coordinateur du côté de la police, et 8 coordinateurs et 16 coordinateurs adjoints du côté des citoyens. Les policiers sont issus du service "proximité".

Depuis 2006

Le fonctionnement des 9 PLP (le premier est né en 2006) est très variable. Certains sont plus dynamiques que d’autres, cela peut dépendre par exemple de la disponibilité du coordinateur. "Il est important de dire qu’il n’est pas possible d’organiser un PLP partout, ajoute Pascal Goergen. Tout part toujours d’une initiative citoyenne née dans un quartier ou dans un village. Il ne peut s’agir d’une initiative d’un seul citoyen qui voudrait jouer au shérif ! Un PLP n’est en effet pas une milice privée car tout est cadré. Il y a des règles, une charte, des droits et des devoirs. Actuellement, il est difficile d’évaluer scientifiquement les PLP car certains éléments sont en effet identifiables via des statistiques et d’autres actions sont peu ou difficilement mesurables. Les zones de police travaillent à un outil d’évaluation."