Grez-Doiceau : une récolte de dons est lancée pour aider les demandeurs d’asile

Des boîtes permettant de déposer des dons seront disposées devant certaines maisons, notamment rue des Bois, 1, et rue de Morsaint, 12, "et bien sûr il y en aura également lors de notre après-midi de l’immigration, ce dimanche 18 décembre, de 15h à 18 h, à l’École de clown, place Gustave Baugniet, 1".

Sont demandés des vivres non périssables: jus de fruits, lait, café soluble, thé, choco, thon et sardines en boîte, conserves de légumes, biscuits divers, soupes en sachet, tomates pelées, concentré de tomate, lentilles corail, beurre de cacahuète, maïs, pois chiches, cubes de bouillon de poule, sucre…. "On aura aussi besoin d’huile d’olive, de harissa, sel, poivre et épices diverses tout comme de riz, de la semoule ou du sucre en morceaux."

Outre les vivres, il y a également des choses indispensables à la vie de tous les jours: papier essuie-tout, papier WC, savon brique, shampooing, dentifrice, produit vaisselle, nettoyant ménager, éponges, sacs PMC, sacs-poubelle.

" Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un virement au numéro de compte de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, BE04 5230 8077 7231, avec en communication “Brabant wallon Archennes”. Nous comptons aussi sur le soutien de personnes pouvant accompagner certaines activités: cours de français, activités sportives, découverte des environs. " Des activités peuvent être proposées via l’adresse e-mail grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com.