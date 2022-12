Malgré la façade de son commerce abîmée par un semi-remorque, le Guet-à-Pintes prêt pour le week-end des vignerons

"Bien entendu, je suis encore un peu groggy. Mais on va dire que tout a roulé après les faits. Que ce soit de la part de la police, des pompiers, du bourgmestre ou encore des experts de la commune et de l’assurance, le courtier, les voisins, l’entrepreneur… Quelle compréhension et quelle célérité sachant que ce week-end, j’ai mon organisation des rencontres vigneronnes qui sont vitales pour moi. Le bâtiment va être sécurisé selon les recommandations de l’expert et on pourra mettre le feu ce week-end !"

Mardi, sa journée avait été mouvementée. Il y revient. "J’habite Néthen où il n’y a pas de réseau mobile. Je peux dire que j’ai connu des réveils plus paisibles. Quand je me suis retrouvé de retour à la vie réelle connectée, j’ai reçu plein de messages en vrac ! Le mur du Guet-à-Pintes s’était écroulé, photos et messages à l’appui !… Arrivé sur place, je vois déjà mes rencontres de ce week-end s’éloigner, après celles de 2020 avortées et celles de 2021 amoindries vu le risque d’effondrement annoncé."

Mais en cette période d’avant-fêtes, la magie a opéré: "J’ai vu des pros et des amis s’affairer avec précision, et les planètes s’aligner ! Et oui, on va dire que tout a" roulé "après. Il y a aussi les voisins qui ont, notamment, pris la photo de la plaque du fuyard, et m’ont offert le café."

Laurent Melotte ne compte plus les messages lui demandant comment l’aider… "Je leur dirais: Vous voulez m’aider ? Venez ce week-end !" Ce commerçant propose justement, vendredi 9 et samedi 10 décembre ses rencontres vigneronnes pour fêter les 20 ans des débuts de l’Odyssée des arômes et des vins naturels, avec la présence d’une dizaine de vignerons (et brasseurs); des pionniers, des fidèles, des nouveaux, de toutes régions et pour toutes les bourses. Ils vous feront déguster une bonne soixantaine de cuvées, pour un ticket d’entrée de 10 €.