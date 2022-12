Grez-Doiceau : l’arrivée de Kick plébiscitée par les Gréziens

Delphine de Theux, coordinatrice de l’association, a présenté les objectifs et plan d’actions de Kick Belgique et Kick Grez-Doiceau: "Kick se veut être l’allié des alliés de la biodiversité. Il accompagne déjà les communes d’Amay, Rochefort et Chaudfontaine et dorénavant les citoyens et associations de Grez-Doiceau, avec l’espoir de bénéficier de la bienveillance des mandataires locaux".

Trois groupes de travail, ouverts à tous, se réuniront dès janvier autour des urgences thématiques liées aux enjeux "arbres/forêts/alimentation" (17 janvier), aux enjeux "déchets/énergies/mobilité/bâtiments" (31 janvier) et à la "transition juste" (21 février).

"Il ressort des débats que nos autorités politiques ne peuvent plus l’ignorer: les humains font partie de la nature et en sont totalement dépendants. Par ailleurs, chez nous, des équilibres naturels sont à préserver sans plus attendre pour garantir localement la fourniture en nourriture, en eau, tout en assurant les conditions de notre santé et de notre bien-être rural. D’autre part, l’agriculture locale, par son augmentation d’usage des pesticides, contribue aussi aux risques d’effondrements. Il est urgent de réconcilier l’économie locale avec notre nature et de reconstituer les écosystèmes dans nos vallées du Pissellet, du Piétrebais, du Train, de la Nethen et de la Dyle."

Et de conclure par un appel aux politiques: "À charge des deux échevins et de la conseillère de l’Alliance Communale qui étaient présents, de répercuter cet appel au collège et au conseil communal".