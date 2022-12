Grez-Doiceau : la bordure qui gêne les bus de la ligne 23 sera déplacée

Pendant les travaux, le tronçon de la rue de Biez compris entre le carrefour de la chaussée de Jodoigne et le carrefour de l’avenue Comte Jean Dumonceau sera fermé à la circulation de 9h à 16 h. Une déviation sera mise en place: en venant de Longueville par l’avenue Comte Jean Dumonceau, l’avenue de la Violette et la chaussée de Jodoigne ; en venant de Grez/Jodoigne par la rue de Bettinval et l’avenue Félix Lacourt.

Pour rappel, les chauffeurs souhaitaient que la bordure, actuellement rehaussée, soit rabotée. Mais dans ce cas, une question juridique pouvait se poser. Si la Commune procédait à ce rabotage, elle aurait validé le fait que les bus puissent rouler délibérément sur l’accotement. En cas d’accident où le bus blesserait un piéton sur l’accotement, là où la bordure aurait été réduite, la question de la responsabilité de la Commune se serait posée.

« Un bel élan de solidarité »

Du côté des habitants, la solidarité continue. "On a eu un bel élan de solidarité, indique Dominique Ebrant. Les Hèziens ont le réflexe de proposer un lift quand ils partent le matin. Les personnes sans voiture attendent aux arrêts ou près de l’ancienne école. Et un certain matching s’est fait sur la page Facebook des villageois. Mais il y avait des problèmes car les retours se font à des heures diverses et une fois à Grez, les auto-stoppeurs ne savent pas savoir qui va vers Biez ou Hèze. J’ai donc proposé à la Commune d’installer un panneau indicateur covoiturage à l’arrêt “Ancienne Station” à Grez. Et elle a dédié des places de parking à cet arrêt pour permettre un embarquement sécurisé qui ne gêne pas la circulation."

Il est aussi question de sécurité pour des jeunes qui, parfois, devaient rejoindre leur domicile à deux ou trois kilomètres de Grez, dans le noir, avec toute l’insécurité que cela génère. "C’est inadmissible de laisser des jeunes rentrer dans le noir, sous la pluie, sur des routes de campagne. Une action a également été réalisée pour arborer sur les pare-brise un logo réalisé pour l’occasion. On a aussi créé un groupe WhatsApp où les piétons peuvent se signaler en temps réel. Nous avons l’impression de remplir un rôle que la Commune et le TEC sont censés jouer. On le fait volontiers, mais c’est un peu limite…"