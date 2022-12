À Grez-Doiceau, chez Lorraine et Luc, tout un monde enchanteur de Noël

Pourtant, la belle histoire a failli s’arrêter. "L’an dernier, je me suis dit qu’avec l’âge il était temps de tout démonter, de tout ranger. Mais mon épouse et ma fille m’en ont dissuadé. Si je le démonte, plus jamais cela ne sera remonté… Ce serait un travail de titan de tout remettre dans les boîtes. Il y en aurait pour plusieurs semaines…"

Dans la pièce décorée, tout est bien pensé. "On a au moins un bon kilomètre de fils électriques, avec plusieurs réseaux pour être certain qu’en cas de problème, tout ne soit pas en panne. Il y va aussi de la sécurité. Je teste plusieurs fois par an les installations. Je nettoie les rails des circuits des trains électriques, avec une gomme spéciale, on fait les poussières, et on fait circuler les trains et télésièges, on allume les manèges et autres lumières pour s’assurer que tout reste en fonction."

Cette année encore, Luc et Lorraine ont acheté de nouveaux décors. "Mais nous avons été plus raisonnables cette année. Il faut dire que, vu les prix… Pour ce que l’on payait auparavant 70 € ou 80 €, on doit sortir désormais 120 €. Et encore, on a eu 15 % de remise car le magasin ne parvient pas à vendre les décorations vu les prix." Lorraine et Luc ont également aménagé quelques décors dans leur salle à manger, "histoire d’en profiter au quotidien !"