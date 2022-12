Grez-Doiceau : Yusen Logistics s’offre le Groupe Pierre

Yusen Logistics a signé ce mercredi un accord pour acquérir l’intégralité du capital social de Groupe Pierre, spécialiste de la logistique de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, offrant une large gamme de services répondant aux besoins complexes du secteur des soins de santé. Les solutions proposées par le Groupe Pierre comprennent les Transports Pierre, transport terrestre certifié GDP. Mais aussi Pierre Logistic avec l’entreposage et les services à valeur ajoutée associés, ainsi qu’Ajimex qui propose la gestion globale des expéditions à température contrôlée et à délai critique, y compris les services d’emballage associés.

Depuis la création de Groupe Pierre en 1924 sous le nom de "Transports Alphonse Pierre", la société a considérablement renforcé sa présence géographique, ses produits et son portefeuille de services. "Aujourd’hui, Groupe Pierre emploie plus de 125 personnes et exploite plus de 20 000 m2 d’entrepôts et 160 véhicules, allant de véhicules express à des véhicules combinés tracteur et remorque, indique Olivier Pierre, patron de Groupe Pierre. L’acquisition de Groupe Pierre renforcera et améliorera les services et les prestations de Yusen Logistics en tant qu’entreprise de logistique intégrée de premier plan, qui fournit des solutions de chaîne d’approvisionnement durables et écologiques de bout en bout pour le secteur de la santé, au niveau local, régional et mondial."

Bruno Jacques, directeur général de Yusen Logistics Benelux, confirme: "Cette acquisition témoigne de notre ambition et de notre stratégie de développement de nos activités pharma et healthcare au Benelux et en Europe. Cette étape va non seulement enrichir notre offre de produits à l’égard de nos clients, mais aussi nous remettre sur la carte en Wallonie. C’est une association parfaite ! Le Groupe Pierre est une entreprise formidable, et nous sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces et d’accueillir le personnel talentueux du Groupe Pierre. Cette acquisition alimentera également notre croissance future et créera de nombreuses synergies potentielles."

Olivier Pierre ajoute: "Mon frère et moi avons souhaité, après trois générations, offrir à Groupe Pierre tous les outils pour booster son savoir-faire à un niveau international. Cette acquisition souligne l’ambition de Groupe Pierre de rejoindre un prestataire logistique international spécialisé dans les soins de santé et la fourniture de solutions de chaîne d’approvisionnement dans le monde entier, tout en offrant à nos employés dévoués une base solide et de nombreuses possibilités de carrière. En intégrant Groupe Pierre dans une société multinationale, nous avons la garantie que Yusen Logistics maintiendra et développera le haut niveau actuel d’expertise, de qualité et de service qui est l’ADN de Groupe Pierre."