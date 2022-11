Déviation de la ligne TEC 23  à Grez-Doiceau : à Hèze, la solidarité s’organise

Jeudi dernier, un avis a été posé sur neuf arrêts TEC de la ligne 23 Wavre – Jodoigne, annonçant l’instauration d’une déviation "suite aux problèmes de circulation rencontrés dans la rue de Biez à Grez-Doiceau". En bref, les chauffeurs de bus ne souhaitent plus passer par la rue de Biez en raison de bordures rehaussées il y a plus d’un an. Depuis quatre mois, quelques accidents s’y sont produits, impliquant des bus. Un échange a eu lieu avec la Commune mais malgré des efforts de ces derniers, le TEC a tranché, prenant les usagers au dépourvu.