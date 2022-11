Pourquoi le TEC a-t-il décidé de modifier la ligne 23 à Grez-Doiceau ? Une habitante fulmine...

Un avis posé aux arrêts concernés est la seule information fournie par le TEC, en plus de l'avis sur leur site. ©EdA

Les raisons ? Si on se base sur la communication faite par le TEC sur son site web, on y lit que "suite aux problèmes de circulation rencontrés dans la rue de Biez à Grez-Doiceau, les autobus seront déviés comme suit à partir du 24 novembre 2022 à 14h jusqu’à nouvel ordre". Ainsi, neuf arrêts ne sont plus desservis: Longueville, Église, Longueville, Le Try, Hèze, Chapelle du Saint-Sang, Hèze, Les Pommiers, Hèze, Écoles, Hèze, Entrée Village, Biez, Préventorium, Biez, Cimetière et Biez, Route de Morsaint. On retrouve en outre un arrêt temporaire dans la rue de Sart-Risbart, avant la rue d’Incourt.

Pour Micheline, pas question d’en rester là. "Nous n’avons pas été prévenus. Jeudi, j’ai trouvé un avis, à mon arrêt, qui indiquait que la mesure débutait le 24 novembre à 14 heures. J’ai téléphoné au TEC. On me dit qu’il y a eu des accrochages dans le bas de la rue de Biez, que deux bus se sont accrochés entre eux… Un bus aurait aussi eu un accrochage avec un camion. On me parle de travaux qui gênent les bus, de grosses bordures pour protéger la piste cyclable. Le préposé se permet d’ailleurs d’ajouter qu’aucun cycliste n’utilise cette piste cyclable. Moi je ne comprends pas car les travaux datent d’il y a pas mal de temps et la voirie n’est pas réduite."

« Les chauffeurs devraient être un peu moins distraits »

Micheline d’ajouter: "Peut-être que les chauffeurs devraient être un peu moins distraits, et donc un peu plus attentifs quand ils passent à cet endroit. Quand je vois la manière dont certains roulent, cela ne me surprend pas que ces accrochages se produisent. Surtout quand je vois l’usage du GSM au volant par quelques conducteurs. Et puis, des chauffeurs TEC, pourtant formés, qui s’accrochent entre eux, c’est interpellant."

Autant de raisons qui poussent Micheline à dénoncer la situation. Elle a notamment contacté la commune. "La personne en charge de la mobilité ne comprend pas non plus cette décision. Les aménagements réalisés n’ont en rien modifié la largeur de la voirie. La Commune a en outre réalisé des petits aménagements comme le placement de miroirs par exemple pour aider les chauffeurs."

Quoi qu’il en soit, la question qui reste en suspens, c’est le sort des usagers. "Du coup, on fait comment ? Les enfants se rendent par quel moyen de transport à l’école ? Là, les personnes qui souhaitent prendre la ligne 23 doivent trouver une solution pour aller à Cocrou ou Grez centre. De nombreuses personnes âgées prennent le bus au départ du village. Sans parler du personnel de l’institution des Anémones. Aucune alternative correcte n’est proposée", conclut-elle.