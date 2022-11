Grez-Doiceau, Incourt et environs : des conseils pour les paysans de la Bio’Vallée du Piétrebais

L’objectif est, en dépit des perturbations climatiques (sécheresses ou inondations), de renforcer la coopération fertile entre partenaires, chaque producteur restant toutefois maître de son entreprise. "Sont concernés les porteurs d’activités agricoles implantées dans le bassin-versant du Piétrebais, sur 20 km2 répartis sur les territoires de Grez-Doiceau et d’Incourt ainsi que sur les proches alentours: Longueville, Dongelberg, Beauvechain, Bonlez", indique Carl Vandoorne, cofondateur de Générations.bio.

Ce projet agricole pilote initié par les trois agriculteurs locaux (les fermes Brasseur, Ghaye et del Marmol) mobilise aujourd’hui davantage d’agriculteurs conventionnels ou bio.

Les participants à l’assemblée ont pu tour à tour présenter leurs activités, leurs envies de synergie et souhaits de coopération.

"Au terme de cette première réunion, les paysans et éleveurs sont assurés de bénéficier des expériences, soutiens et aides de leurs collègues mais aussi des recommandations pertinentes et documentées de l’équipe de Biowallonie représentée par l’expert Patrick Silvestre", poursuit Carl Vandoorne.

Patrick Silvestre, conseiller technique en grandes cultures pour Biowallonie, conseillera sur mesure et encadrera techniquement les agriculteurs et agricultrices bio ou en souhait de conversion. Son rôle d’accompagnement est à la fois technique en mettant en place des pratiques objectives pour le présent et le futur, mais également pédagogique en présentant aux agriculteurs des nouvelles façons de cultiver, des nouvelles habitudes pour de meilleurs rendements végétaux et… financiers.

Visite à Ittre en février

Deux prolongements seront donnés début 2023 à cette première réunion. En janvier, les agriculteurs de la Bio’Vallée du Piétrebais se réuniront à nouveau avec Patrick Silvestre en "Concertations et coopérations paysannes" pour renforcer leur collaboration. En février, le Groupe Agriculteurs & Paysans de la Bio’Vallée du Piétrebais iront ensemble visiter le collectif Septuor. "Le but est de rencontrer ce collectif de sept agriculteurs qui à Ittre, sous la houlette de Ferdinand et Christophe Jolly, relèvent avec succès depuis plusieurs années des plans concertés sur 500 hectares. Ils favorisent à l’unisson dans leur éco-système agricole, les engrais verts, sol riche en humus, les cultures associées, la coopération avec les éleveurs, l’agroforesterie. L’importante production agricole de qualité bio permet à cette concertation d’agriculteurs locaux de l’Ouest du Brabant wallon d’obtenir un rendement financier plus juste."

L’ASBL RIAL et la fondation Générations.bio espèrent que ce programme agricole pilote pourra être complété en 2023 et 2024, par l’organisation et le financement (privé et public) d’activités socio-éducatives de formation et de sensibilisation à la biodiversité et la permaculture. Ils ciblent prioritairement les enseignants et des maraîchers, puis les enfants d’écoles primaires et secondaires et leurs familles vivant dans la Bio’Vallée du Piétrebais, tout en restant ouvert aux demandes des autres écoles de la province.