Grez-Doiceau : pour baliser les projets du budget participatif

Un Forum citoyen ? "Il s’agit d’un rendez-vous annuel sur la citoyenneté et sur les projets citoyens, pendant lequel des citoyens échangent et proposent des pistes quant aux futures initiatives citoyennes. La majorité des villages étaient représentés et le panel citoyen était diversifié (association citoyenne, expertises professionnelles diverses, homme/femme, jeune/moins jeune, expériences associatives)", résume l’échevin Pascal Goergen (DéFi). Les objectifs consistent à amener chacun à s’exprimer dans un cadre "intime" via une ou des tables rondes d’une dizaine de personnes et à faciliter une montée progressive des idées et des pistes grâce à une combinaison de moyens technologiques.

Ce va-et-vient entre dialogue en petits groupes et validation collective des idées exprimées constitue l’originalité et l’intérêt du Forum citoyen. Certaines balises comme les priorités communales, pôles thématiques définis par le code de participation citoyenne, les sept piliers de la commune citoyenne, ont aidé et guidé les participants dans cet exercice de priorisation citoyenne.

Pascal Goergen ajoute: "Dès le début du forum, j’ai pu remarquer que l’ambiance était positive, l’endroit où se déroulait la réunion était idéal et la chargée de participation citoyenne a bien modéré les tables rondes. En effet, les deux tables rondes de 45 minutes ont permis d’échanger sur le périmètre des futurs projets avec pour but de déterminer des pistes de thématiques pour les budgets participatifs et les appels à projets 2023".

À la fin du forum, les citoyens visiblement satisfaits de leurs travaux ont par consensus proposé cinq pistes de thématiques prioritaires: le cadre de vie, la vie associative, les circuits locaux, les liens sociaux (inclusion et cohésion) ainsi que l’information citoyenne. Pascal Goergen conclut: "Il reste à valider le règlement de l’appel à projets 2023 lors du conseil communal de décembre. Nous avons pris en compte les diverses remarques de l’appel avorté de 2021 ainsi que les commentaires de l’opposition pour faire de cet appel une réussite citoyenne en 2023".