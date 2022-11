Grez-Doiceau : que se passe-t-il au home Renard ?

Mais que se passe-t-il donc au home Renard ? "Le personnel ne vous dira rien, ils ont bien trop peur de perdre leur emploi. Mais ils sont à bout, en sous-effectif, avec des moyens ridicules qui ne permettent pas de faire le travail correctement. On les pousse à la faute en agissant de la sorte. J’ai sollicité la majorité (NDLR: communale) pour évoquer les faits. L’issue ? On m’a gentiment envoyé balader. J’ai envoyé une plainte à l’AViQ (Agence pour une vie de qualité) où le dossier est en cours et selon mes informations, la liste des griefs et des problèmes est très longue."

De quoi parle-t-on ? "De produits de soin mal rangés sans savoir exactement quel produit est à quel résident. Les injections d’insuline laissent à désirer, certains médicaments sont même périmés, d’autres sont mal conditionnés. À certains endroits, le système électrique est inacceptable. Sur un plafond d’une salle à manger, on a placé un vinyle qui récupère l’eau quand il pleut trop fort puis s’écoule dans la buse et arrive dans un seau suspendu au plafond…"

Mais ce n’est pas tout, "il y a aussi de la nourriture qui n’est pas stockée dans les normes, l’accès à certaines choses est impossible de nuit… L’AViQ est informée, j’attends les suites avec le secret espoir de réactions dignes de ce nom."

Pour l’infirmière, des mesures doivent être prises. "L’étage est occupé par des MRS sans l’agrégation. Les chambres ne peuvent accueillir que deux personnes, on y trouve souvent plus de résidents avec les désagréments au niveau de l’intimité et du confort. Si le home a reçu des dérogations pour certaines choses, il y a des règles à respecter, comme ne plus accueillir de nouveaux résidents. Pourtant, c’est toujours le cas."

Le personnel serait en plein doute. "On lui dit que l’AViQ a soulevé pas mal de soucis et que l’avis est négatif. Que va-t-il être réalisé pour solutionner cela ?" Quant à l’AViQ, que nous avons contactée, la porte-parole indique que lorsque des procédures sont en cours, l’AViQ ne s’exprime pas.