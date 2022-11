Grez-Doiceau, labellisée « Village citoyen »

Un travail commencé en 2019

Pour rappel, dans le cadre de la participation citoyenne, Grez-Doiceau a élaboré dès 2019 une stratégie pour faire de la commune une fabrique de la citoyenneté et faire émerger une dynamique locale durable en matière de participation. Un code de participation citoyenne a été validé par le conseil communal en juin 2019 pour créer une dynamique de démocratie participative. Grâce à ce cadre évolutif, des outils ont été mis en place (une plateforme citoyenne digitale, l’engagement d’une attachée, la mise en place d’un budget participatif et d’un règlement pour les appels à initiatives citoyennes) et des partenariats européens ont été scellés en 2020 (ALDA, Empreintes citoyennes, OIDP).

La Commune a organisé en 2021 l’enquête "C’est quoi être un(e) citoyen(ne) à Grez-Doiceau ?". "Celle-ci a permis de déterminer nos trois piliers parmi les sept piliers de la citoyenneté: l’engagement, la transparence et la collaboration", indique l’échevin Pascal Goergen. C’est sur cette base qu’ont été analysés les résultats de l’enquête avec, d’une part, l’administration et le politique via des séminaires, et d’autre part, avec les citoyens via le premier Forum citoyen organisé en octobre 2021.

"De ce premier Forum citoyen est ressortie la volonté des participants de s’engager dans la démarche d’une commune citoyenne vu que beaucoup d’initiatives, de projets et d’associations existaient sur le territoire de la commune et qu’il fallait dès lors mettre en relation l’existant, y inclus le PCDR (Plan communal de développement rural) avec les critères de maturité citoyenne proposés par “Empreintes citoyennes”. Cela a été chose faite dans la foulée du forum et c’est ce qui a permis de déposer notre candidature au label “Commune citoyenne” au printemps dernier. Après le dépôt, la recevabilité de la candidature et la discussion avec le jury, la commune a décroché ce label avec une cote de 84%. Sur 117 communes candidates, 26 ont été labellisées."

Grez-Doiceau est la première commune belge à obtenir ce label.