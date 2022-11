Afin d’organiser la circulation durant le chantier, des feux tricolores seront placés à chaque phase de travail de manière à assurer une circulation alternative sur une bande de la voirie. Vu la longueur du chantier, celui-ci a été divisé en huit phases de travail.

La phase 1 prévoit les travaux du n° 39 au n° 55 ; la phase 2 sera du n° 55 à la rue Tienne Vincent ; la phase 3 concerne le tronçon depuis la rue Tienne Vincent au n° 123 ; la phase 4 du n° 123 à la rue de Tirlemont ; la phase 5 de la rue de Tirlemont à la rue Émile Vandervelde ; la phase 6 de la rue Émile Vandervelde au n° 192 ; la phase 7 du n° 192 à la Chavée du Wez et la phase 8 de la Chavée du Wez à la rue de la Cortaie.

Pour chaque phase, il faudra compter entre 15 et 20 jours ouvrables de travail (si les conditions climatiques sont favorables).

Lors de la réalisation de chaque tronçon, il ne sera pas possible de garer son véhicule sur la chaussée entre 7h et 17 h. En dehors de ces heures, les riverains pourront stationner devant leur domicile à condition d’avoir bien enlevé le véhicule le lendemain matin pour 7h au plus tard.

Les travaux sont effectués par la société Krinkels – pour toute question ou demande, il est demandé de s’adresser au conducteur de chantier en charge des travaux, Pierre Colon (0498/129283).