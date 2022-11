Grez-Doiceau : après un peu d’hésitation, la motion Qatar confirmée

Sybille de Coster Bauchau (Alliance Communale): "Il nous a été expliqué que, du fait que le club de football avait une convention d’occupation, il lui était possible d’organiser malgré la motion, la diffusion des rencontres. En gros, que la décision du conseil communal n’avait pas de poids face à cette convention. Toutefois, vu la situation où visiblement, tout le monde ne partageait pas le même avis, il a été demandé de patienter deux jours afin de pouvoir obtenir une décision officielle et une clarification sur le sujet".

Ce mercredi, le bourgmestre, Paul Vandeleene, a apporté une précision: "Nous avons contacté le club de football pour savoir ce qu’il en était en rappelant notre motion. Ses responsables ont confirmé qu’ils ne diffuseront pas de rencontres dans les installations du Stampia. La motion sera donc bel et bien appliquée dans les lieux communaux. Bien évidemment, si la salle de l’école des clowns ou la salle des scouts de Bossut venaient à diffuser les matchs, la motion ne s’appliquerait pas puisqu’il s’agit de lieux privés".

Réaction de l’échevin Pascal Goergen (DéFI), qui avait présenté la motion: "Je comprends tout à fait que le groupe Alliance Communale revienne sur la motion Qatar via une question d’actualité au vu des bruits qui couraient quant à la possibilité d’une retransmission organisée de matchs des Diables rouges dans les installations du club de foot. Mais il n’en est rien. Même si le club est lié par convention, il s’agit d’un bâtiment communal. La motion était et reste très claire à ce propos. Cela signifie que tout événement ou retransmission lié au Mondial est proscrit. Libre à chacun bien entendu d’aller regarder les matchs ailleurs. Ce n’est pas hypocrite, c’est une volonté politique d’être raccord avec les principes d’éthique, de bonne gouvernance et des droits humains".

Et d’ajouter: "Comme beaucoup d’autres citoyens, je suis fan de foot, je suis supporter des Diables rouges, surtout pendant le Mondial et dans le même temps, je suis fier que notre commune – par ce “boycott” – fasse passer un message des valeurs éthiques et sportives à nos jeunes sportifs gréziens".