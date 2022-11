Hockey: 1,4 million d’euros pour Grez-Doiceau alors qu’il manque 2 millions à Wavre

La question que les citoyens se posent ? "Est-ce le moment d’investir dans une infrastructure sportive ? Ne nous faisons pas d’illusion. Il y a de fortes chances que la décision passe au conseil, parce que, dès que l’on parle de sport, rares sont les élus qui osent discuter l’utilité d’un projet. Mais l’aspect bien sympathique du hockey ou la perspective d’une Coupe du monde devrait-il empêcher de peser le pour et le contre d’un projet discutable ?"

Nombreuses sont les questions des citoyens. "Qu’importe que la Commune de Grez-Doiceau soit déjà richement dotée d’infrastructures sportives ? Qu’importe qu’il n’existe pas de club de hockey local en formation ? Ceux qui sont introduits dans le milieu de ce sport ne doutent-ils pas de la pertinence du projet, vu la proximité de clubs autrement plus prestigieux ?"

« Tout le monde sait que le sport offre une bonne vitrine électorale »

Des interrogations environnementales sont soulevées comme le fait "qu’un terrain de hockey doit être arrosé par des mètres cubes d’eau pour être praticable, comme le fait encore que son revêtement soit si fragile qu’il ne dure que huit à dix ans et relâche ses déchets dans la nature et que cette fragilité le rende impropre à d’autres sports, qu’il faille l’asperger régulièrement de produits d’entretien sans oublier le bruit que cela peut générer et le trafic automobile supplémentaire que cela entraîne".

Ces citoyens relèvent aussi que la construction et l’entretien de cette infrastructure coûteront fort cher, au détriment d’autres investissements. "Pendant ce temps-là, les budgets communaux et régionaux sont exsangues, mais tout le monde sait que le sport offre une bonne vitrine électorale. La crise climatique avec ses canicules et ses pénuries d’eau est bien là, tout le monde en convient. La crise de la biodiversité ne devrait-elle pas nous inciter à éviter de multiplier les plastiques et les produits d’entretien ? Le sport ne devrait-il pas mettre en œuvre des solutions durables et se passer de projets redondants ? Ce serait fair-play."

Pendant ce temps-là, des citoyens bénévoles et des élus s’investissent dans un plan climat pour trouver et proposer des solutions pour Grez-Doiceau ou se démènent dans des commissions ou des groupes de travail sur la ruralité, la mobilité, les chemins, les sentiers. Des commissions et des groupes de travail où l’on répète pourtant à l’envi que "l’argent ne pousse pas sur les arbres".