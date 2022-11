Grez-Doiceau : Andrée, la résidente du home Renard n’a pas survécu

"Malgré l’intervention rapide du personnel sur place dans un premier temps, suivi du service des pompiers et des urgentistes arrivés sur les lieux de l’incendie peu de temps après, elle n’a pas survécu à ses blessures, vu son grand âge et son état de santé précaire."

Entrée au home Renard le 3 novembre 1994, Andrée Tollet était une des plus anciennes résidentes de la maison de repos du CPAS. "Sa personnalité à la fois franche, décomplexée et au grand cœur, était appréciée de tous, personnel et résidents réunis, sans oublier tous les chats errants du quartier qu’elle affectionnait particulièrement. Andrée Tollet n’avait plus de famille et selon ses volontés, ses funérailles seront organisées prochainement au home Renard, où nous lui rendrons un dernier hommage collectif, digne de sa personnalité ô combien attachante."

Le directeur ajoute qu’ "hormis les brûlures qui ont été fatales pour Andrée, qui fumait près de son oxyconcentrateur, il n’y a pas eu de dégâts majeurs même dans sa chambre, seuls le sol et les draps ayant été abîmés. Notre formation EPI (équipier de première intervention) a été efficace pour éteindre le feu avant l’arrivée des pompiers et notre objectif est de former l’ensemble du personnel, tous services confondus, afin d’acquérir les bons réflexes au bon moment".

Le directeur précise qu’un passage régulier est effectué dans les chambres pour vérifier si un résident fume en chambre et/ou au lit. "D’après les pompiers, ce type d’accident est malheureusement très/trop fréquent, à domicile comme en maison de repos. Autant savoir !"