Wavre/Grez-Doiceau : 30 mois de prison pour avoir foncé sur des policiers

Le 8 août 2021, Cliff D., 39 ans, de Hoeilaart, est allé acheter deux pacsons de cocaïne et circule sur l’E411 à belle allure, tantôt freine, tantôt accélère. Pour le rattraper, une voiture de la police de la route doit dépasser les 200 km/h. Les deux policiers actionnent leur gyrophare et leur bitonal (avertisseur sonore), se mettent à la hauteur de l’automobiliste, lui font signe de rouler sur la bande de droite. Il se met sur la bande d’arrêt d’urgence et s’engage sur la bretelle menant à Grez-Doiceau via la N25…