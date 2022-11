Grez-Doiceau : Marie-José Bauwens expose à la galerie Au Grez des Arts

Née à Cocrou, hameau de Grez-Doiceau, Marie-José Bauwens déménage à Tourinnes-la-Grosse après son mariage pour ensuite rejoindre Hamme-Mille où elle vit toujours actuellement. C’est en 2002 qu’elle découvre l’aquarelle. "Après quelques drames, j’y ai trouvé la paix et la sérénité. J’ai suivi plusieurs formations et des stages à Grez-Doiceau, Marloie, Wavre, Bruxelles et même à Rienne, en Alsace et en Irlande." Depuis plusieurs années, elle adopte aussi des techniques acryliques. L’artiste vit dans un cadre rural et verdoyant, l’un de ces "trop rares coins de campagne préservés qui m’inspirent […] Je prends aussi beaucoup de plaisir à peindre des fleurs du jardin et quelques portraits…"