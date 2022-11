Grez-Doiceau : une résidente grièvement brûlée au home Renard

Gros émoi ce vendredi en début de soirée du côté du home Renard à Grez-Doiceau avec un important déploiement de camions de pompiers et des ambulances dont le SMUR, ce qui laissait craindre le pire. Les secours sont intervenus en nombre à la suite de l’alarme incendie qui s’était déclarée. Au final, il n’y a pas eu de réel incendie même si on déplore une résidente grièvement brûlée. La bonne nouvelle est donc que le dispositif a fonctionné comme il se doit, et que la réactivité des services incendies est à souligner.