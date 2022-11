Trois jours plus tard, même quête d’un logis provisoire et à nouveau un sas, mais d’une autre banque. Il a pris la précaution de prendre un panneau de signalisation pour tenter d’interdire l’accès. Il en aurait fallu davantage pour empêcher les policiers d’intervenir. Là aussi, insultes et menaces se traduisent par les préventions d’outrages et rébellion.

Le parquet se contenterait de trois mois de prison à l’égard de l’intéressé qui faisait défaut à l’audience correctionnelle de Nivelles le 28 septembre dernier. Le tribunal s’est rangé à ces réquisitions.