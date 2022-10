Grez-Doiceau : interpellation citoyenne en vue à Biez

La demande de modification du SOL vise à "élargir l’espace de discussion et non à le réduire comme le prétend la déclaration rapportée par la majorité", ajoute-t-il encore. À ce titre, "nous avons croisé le bourgmestre, Paul Vandeleene, lors d’une récolte de signatures autour de l’église de Biez. Une discussion courtoise et ouverte a porté sur les objectifs de la pétition et sur la faisabilité d’une modification du SOL. Il a constaté le succès de la pétition. Le but de celle-ci est d’échanger avec la population, discuter de cet environnement qui nous est proche. Nous ne sommes par ailleurs pas opposés à des logements permettant à de jeunes ménages de s’installer au village".

Interrogé par nos soins, l’échevin Laurent Francis (Écolo) rappelle que la zone concernée "est en zone rouge, prête à bâtir" et qu’il est souhaitable de "structurer un village autour de ses habitants et de zones communes qui feront aussi partie du projet. Une révision du SOL ne changera pas la nature au plan de secteur. D’ailleurs, les pétitionnaires eux-mêmes indiquent qu’ils ne demandent pas de gommer cette zone de sa finalité".

Quant à la concertation, "je ne vois pas à quel sujet puisque le SOL relève du conseil communal et pas seulement du collège Pourquoi les pétitionnaires n’interpellent-ils pas le conseil en faisant valoir leur droit d’interpellation citoyenne ?"