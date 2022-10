Entre Grez-Doiceau et le Wisconsin, des liens forts

C’est à partir de ces échanges que sont venues les premières idées pour 2023, car l’année prochaine aura lieu le 170 anniversaire du départ des premiers Gréziens vers le Wisconsin. Une plaque apposée à la maison communale rappelle d’ailleurs que "c’est de Grez-Doiceau que sont parties en 1853 les dix premières familles wallonnes qui ont fondé la communauté belge du Wisconsin".

L’échevin en charge des partenariats internationaux, Pascal Goergen: "Au départ de cet événement convivial, nous souhaitons initier un processus citoyen qui permettra d’une part de fédérer et de rassembler des citoyens et différents acteurs (nouveaux et anciens) autour de la préparation du 170e anniversaire, et d’autre part qui inaugurera, nous l’espérons, un nouvel élan d’échanges entre notre commune et le Wisconsin."

Julie Roméra, échevine en charge du tourisme, souligne par ailleurs qu’ "à côté de la dimension historique, avec la mini-exposition mise en place par l’Office du tourisme, de l’aspect culturel, avec les échanges passés, actuels et futurs, il y a la dimension touristique que la Commune soutient dans le cadre du tourisme de mémoire et le côté éducatif et de sensibilisation de nos jeunes en impliquant les écoles pour mettre en avant ce devoir de mémoire et d’histoire locale."

Cet événement a pu être réalisé grâce à l’implication entre autres de citoyens, de l’Office du tourisme, de l’Association Wallonie-Wisconsin et de la fanfare de Néthen.