C’est presque devenu une (bonne) habitude pour le Grézien (43 ans). Le jury du festival Nature Namur salue ici pour la sixième fois un de ses films. Outre la modeste somme que ce prix représente pour le lauréat, il s’agit surtout de lui offrir une belle vitrine et une carte de visite pour ouvrir des portes à son travail.

"C’est la deuxième fois que je reçois le prix Francis Staffe, explique Julien Deper. C’est très gratifiant. Il récompense un film dont l’auteur fait tout lui-même, l’écriture des textes, la voix off, les images, le montage… Ce qui est mon cas."

Un papa photographe plutôt gâteau

Durant 5 minutes, Julien nous emmène dans une découverte poétique de la forêt, de l’aube jusqu’au crépuscule. Pour cela, il est allé filmer la Belgique, des polders aux Ardennes en passant par son jardin, à Hèze (Grez-Doiceau), en Brabant wallon.

"Je suis devenu papa il y a trois mois et je n’ai donc pas eu beaucoup de temps de voyager pour ce faire des images pour ce film. Mais il n’est pas nécessaire de voyager très loin pour voir les merveilles que nous offre la nature. Même si, en ce moment, ma petite fille est devenue mon principal sujet de photographie. J’en suis déjà à 8 000 photos. Je craque complètement", sourit-il.

C’est la dernière fois que ce spécialiste du film nature concourait dans la catégorie amateur. "Je veux vraiment passer à la vitesse supérieure et présenter un travail professionnel désormais", explique-t-il. Un vœu que celui qui fait une carrière de professeur avait déjà émis ces dernières années. Mais cette fois, les projets sont là. "J’ai des projets de films professionnels. J’espère aller à l’étranger aussi. Et puis je voudrais travailler avec d’autres professionnels et leur proposer mes services pour rédiger les textes et faire la voix off."

Les films de Julien Deper, qui a écrit un livre l’année passée, se démarquent par l’atmosphère lyrique qu’ils dégagent, rejoignant par là le respect presque religieux de la nature qui anime l’auteur. Sur fond d’images fantomatiques au lyrisme séduisant, sa voix articule doucement les mots de ses rêveries de réalisateur solitaire: "La plupart du temps, on écrase des fleurs sans les saluer…"

Julien Deper diffuse ses films sur sa chaîne YouTube.