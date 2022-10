Grez-Doiceau: rien ne peut plus arrêter le pôle sportif

"Afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe, indique-t-on du côté du ministre. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires."

Et à Grez-Doiceau, on n’a pas attendu l’accord pour avancer. "Le dossier est ficelé. Le permis est accordé, les terrains ont été acquis, le plan de financement a été réalisé par la RCA en tenant compte de la situation actuelle et donc des risques d’augmentations. Qui plus est, nous venons d’obtenir également un subside de la Province pour 8 0 000 € en vue des deux terrains de padel qui seront couverts. Nous venons de valider le point cette semaine au conseil d’administration de la RCA. Rien n’empêche donc le dossier de passer au conseil début février puis de lancer le marché."

Nicolas Cordier se félicite d’obtenir le montant maximum possible pour le subside. "Dorénavant, les dossiers sont subsidiés à 50% au lieu de 75 % mais il est possible d’avoir des bonus pour atteindre au maximum 70 %. Et c’est ce que nous sommes parvenus à obtenir. Le pôle sportif est reconnu avec le hockey et le padel, face au hall sportif. La mobilité est aussi validée vu la position centrale, l’accessibilité et les transports. Et enfin, le fait que le projet ne concerne pas que Grez-Doiceau. Nous avons intégré Beauvechain au CA de la RCA. Je suis d’ailleurs reconnaissant envers l’échevin des Sports de Beauvechain, Lionel Rouget pour son apport et son support."

À noter que si un emprunt sera fait par la RCA, les rentrées des locations couvriront largement celui-ci.

Si tout va bien, le chantier commencera à la mi-2023. Pour le padel, tout sera prêt en mars 2024. Pour le hockey, on sera prêt pour la première saison en août 2024 mais le terrain sera déjà disponible dès le printemps pour les écoles, les stages…