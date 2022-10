Les zones de police vont encore coûter plus cher aux Communes, se désole Pascal Goergen (Grez-Doiceau)

Lors du dernier conseil de police de la zone de police des Ardennes brabançonnes, Pascal Goergen a interpellé entre autres les deux bourgmestres MR et le bourgmestre PS formant le collège de police.

« Le principe “nous décidons et vous payez” est hallucinant »

"Ils ont, de fait, marqué leur étonnement par rapport à cette situation mais sans s’être plaints à “leur” Vivaldi fédérale, le MR et le PS étant partie prenante dans la majorité fédérale. Les Communes sont véritablement mises devant le fait accompli. Elles sont prises en otage alors que le financement établi par les normes KUL n’est déjà pas respecté par le niveau fédéral. Le principe “nous décidons et vous payez” est hallucinant. Ce n’est pas de la bonne gouvernance car la Vivaldi décide au niveau fédéral et les Communes subissent…"

Pascal Goergen rappelle que le contenu de l’accord sectoriel de 2017-2018 a été élaboré au sein d’un groupe de travail auquel les Communes n’ont pas été conviées. "Elles n’ont en effet été associées au dossier qu’en fin de parcours, une fois que le ministre de l’époque, Monsieur Jan Jambon et les organisations syndicales avaient déjà trouvé un accord".

L’échevin grézien précise qu’ "il est bien entendu important et tout à fait justifié d’octroyer des chèques repas à nos policiers qui font un travail de terrain très important pour l’ensemble de nos concitoyens. Je ne remets pas du tout cela en cause. Il faut néanmoins bien être conscient que ceci s’ajoute à d’autres surcoûts pour les zones de police et donc pour les Communes".