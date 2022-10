Biez: « La pétition tend à réduire tout espace de discussion »

Pour le Collège, le cadre de travail des discussions avec le promoteur est réglé par l’existence d’un Schéma d’orientation local (Sol) récent, passé à deux reprises au conseil communal sous la mandature précédente et approuvé en 2017 par le Ministre di Antonio alors en charge de l’Aménagement du Territoire.

"Lors du processus d’élaboration, les citoyens ont été consultés et toutes les remarques et contre-propositions ont été prises en compte, indique Laurent Francis, échevin Écolo. Ce schéma permet de compléter intelligemment le tissu villageois déjà existant de la Butte de Biez sur une zone urbanisable au plan de secteur (zone en couleur rouge). Le schéma vise à garder une densité raisonnée et des ouvertures paysagères dans le cœur du village tout en faisant la part belle au lien public de cet endroit à son voisinage direct, vers l’habitat existant et le site du Préventorium. Le climat qui s’emballe et la récente pandémie n’ont pas changé la situation, et il n’y a aucune raison de remettre en question le projet d’urbanisation de la prairie rue du Beau Site. Qui plus est, une révision comme demandée par la pétition revient à peu de chose près à l’élaboration d’un nouveau schéma. Serait-ce là réellement une bonne manière d’utiliser des moyens publics pour un outil qui n’est qu’indicatif en matière d’aménagement du territoire ?"

Le collège est par ailleurs surpris qu’une pétition circule déjà et tende à réduire tout espace de discussion à néant avant même que les signataires n’aient consulté les éléments du dossier.

Intégrer un nouveau bâti en cohérence avec le reste du village

À la demande du collège, l’avant-projet a été présenté par le promoteur au sein de la CCATM grézienne le mois dernier, "ce qui a permis aux membres de cette commission citoyenne en charge de remettre un avis aux autorités communales d’apprécier à leur juste valeur la philosophie générale et les orientations proposées par le promoteur, tout en pointant sur l’état encore très embryonnaire de celui-ci et sur les points d’attention à avoir."

Le collège prône une collaboration active entre tous les intervenants pour modeler le projet urbanistique sous ses différents aspects (implantations, volumétrie, mobilité, aménagements et espaces publics, zones paysagères…) dans le but d’intégrer un nouveau bâti en cohérence avec le reste du village, et stimule également le promoteur à exposer son projet auprès des habitants du quartier, premiers concernés.

"Ces discussions devraient prendre place avant de se lancer dans les étapes plus concrètes de ce qui semble, à ce stade, se diriger vers une demande de permis groupé incluant notamment dans la procédure une étude d’incidences sur l’environnement assorti d’une enquête publique."