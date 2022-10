C’est en ces termes que la pétition initiée par les amis de la Butte de Biez a été lancée. Philippe Dendoncker et Jean-Marie Welschen confirment l’intention des Amis de la Butte de faire véhiculer une pétition suite à l’intérêt d’un promoteur ayant un avant-projet. "On ne sait absolument rien de ce projet… Il ne faut juste pas le confondre avec celui des Anémones qui souhaite s’installer sur un terrain situé en zone bleue. Nous attendons de rencontrer le directeur pour en savoir plus à propos de ce dernier. Notre seule préoccupation est le flux de circulation. Nous préférons un accès pour les entrées et les sorties via l’avenue Félix Lacourt."

C’est donc plutôt le projet d’un promoteur qui pousse les habitants du village à se mobiliser, ce qu’ils font depuis 15 ans, pour une nouvelle fois parvenir "à contre – carrer les différents projets de lotissement de ce terrain."

Voici plus de six ans, le conseil communal grézien approuvait un Plan Communal d’Aménagement – aujourd’hui appelé S.O.L. – qui permettait la construction de treize villas unifamiliales sur le versant nord de la butte de Biez dans cette prairie à ouverture paysagère. Contrairement à ce que répandent complaisamment certains milieux politiques, ce plan n’a jamais fait l’objet de concertation avec les habitants du village. À l’issue de l’enquête publique, les remarques et contre-propositions sur cette zone sensible ont hélas été négligées.

"Les Amis de la Butte de Biez demandent donc aux élus de faire un geste concret face à cette façon insouciante d’occuper le territoire. Ils en ont le pouvoir ! "

Freiner la « bétonisation »

Les raisons pour lesquelles ils sont opposés à une forme d’urbanisation de cette prairie sont d’une part, la mise en conformité du S.O.L. avec l’intention de la région Wallonne d’éviter la création de nouveaux lotissements en dehors des centres et ainsi freiner la "bétonisation" du territoire. Et d’autre part pour un meilleur respect du patrimoine paysager particulier à la Butte de Biez où les habitants ne souhaitent pas accepter n’importe quoi.

Dans les arguments exposés, on retrouve également le souhait d’un "stop au grignotage systématique des terres agricoles ; à la protection d’une zone humide avec sa faune et sa flore ; la protection de l’alimentation de la nappe phréatique et du maillage écologique par une nette réduction de l’emprise au sol du bâti".

« Inutile de nous solliciter pour une concertation avec des promoteurs »

Les Amis de la Butte de Biez se veulent ouverts à la discussion. "Nous sommes à la disposition de nos élus pour étudier des alternatives qui sont davantage en accord avec les impératifs actuels et avec les besoins paysagers. Par contre, nous leur disons d’emblée qu’il sera inutile de nous solliciter pour une concertation avec des promoteurs dans le cadre du Schéma d’Orientation Local actuel: nous ne voyons pas l’intérêt d’aller discuter d’aménagements cosmétiques pour une douzaine de villas. Nous demandons la modification du S.O.L. de la Butte de Biez. Élaborons ensemble aujourd’hui ce dont nous n’aurons pas à rougir demain !", concluent Philippe Dendoncker et Jean-Marie Welschen.