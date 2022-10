En pleine crise des prix de l'énergie, Jade Devos ouvre sa boulangerie, L’Héritage, à Grez-Doiceau

Malgré ce contexte difficile, sa fille Jade Devos a ouvert son établissement vendredi dernier et dès l’ouverture des portes, à 6 h 30, sa boulangerie, baptisée L’Héritage, à Grez-Doiceau, a vu les clients se succéder.

De quoi voir Jade Devos pousser un petit ouf de soulagement, même si plus que jamais, malgré la crise énergétique, la Grézienne est résolument positive et croit pleinement en son projet.

« Mon papa a vécu toute sa jeunesse ici à Grez-Doiceau »

Avec un papa boulanger, Jade est "dedans" depuis qu’elle est petite, même si elle a souhaité suivre des études d’assistante vétérinaire.

"Mais la transmission de la passion de papa a été plus forte que tout. Ses trois plus grands sont tous dans le milieu et ma petite sœur qui n’a que 13 ans, devrait suivre la voie."

Toujours impliquée d’une manière ou d’une autre dans la boulangerie paternelle, Jade rêvait d’avoir son propre magasin.

"Et surtout, qu’il soit à Grez-Doiceau. J’y ai toujours habité, et mon papa a vécu toute sa jeunesse ici. Restait à trouver l’endroit. On cherchait dans le centre mais c’était compliqué d’avoir un lieu adéquat avec du parking et une facilité d’accès. Ici, à côté de Fraîche eau, c’est juste parfait. On est sur un axe Wavre-Hamme-Mille fréquenté, avec pas mal de passages et on est proche de Grez-centre, d’Archennes et de Pécrot. Voilà cinq mois qu’on a jeté notre dévolu sur cet espace mais il a fallu du temps pour obtenir les matériaux pour l’aménager."

« Que ce soit clair, nous sommes des boulangers positifs ! »

Le résultat est à la hauteur de ses attentes, assure-t-elle. "J’ai travaillé longtemps la décoration avec une société qui est parvenue à reproduire ce que je souhaitais. On a du bois et du noir, ce qui est très tendance actuellement. Le logo est aussi fidèle à ce que j’attendais. J’ai réalisé un jour une photo d’une tranche de pain. J’ai directement été convaincue que ce serait original et très chouette, et le logo de ma boulangerie. Au final, j’ai la boulangerie de mes rêves."

Quant au nom, L’Héritage, il a une signification importante pour Jade qui, lorsqu’elle l’explique, ne sait pas cacher son émotion: "L’Héritage, c’est synonyme d’un savoir-faire, d’une passion, celle de mon papa. Mon objectif est d’ailleurs de rendre fier papa ! Je sais qu’il est là au cas où et il m’a déjà indiqué que si j’avais besoin de quelque chose, il m’aidera."

Avant l’ouverture, la jeune a distribué elle-même des flyers dans les boîtes aux lettres des environs. "Avant d’ouvrir, il y a eu une fameuse pression, peu de sommeil et pas mal de boulot. Mais la nuit avant l’ouverture, j’ai bien dormi. Il restait à mettre tout en valeur avec l’arrivée des produits ce vendredi matin."

Et la crise énergétique dans tout ça ? "Je ne veux pas reculer ! Pour m’en sortir, je mise sur des produits de qualité et des prix justes. La crise est bien là. Pour lutter contre elle, on veille à produire moins pour éviter au maximum les déchets. On fait attention à tout, la moindre économie est bonne à prendre. On ne laisse, par exemple, rien allumé inutilement. Mais que ce soit clair, nous sommes des boulangers positifs !"

« La couque Côte d’Or, un délice ! »

Jade veille aussi à privilégier le circuit court pour ses produits. Ses spécialités ? "Nos pains au levain sont doux. On le fait tous les jours, ce qui permet d’éviter le petit goût aigre. Nous avons aussi la tarte au fromage, un incontournable à Grez-Doiceau. Il y a aussi la tarte tante Jeanne, en hommage à la tante de mon papa qui était installée au Congo. Sans oublier le pain Saint-Georges avec la farine du moulin Saint-Georges. Et puis, il y a la couque Côte d’Or, un délice !"