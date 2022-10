Pas d’écran géant non plus à Grez-Doiceau lors de la Coupe du Monde au Qatar

Cela aura bien entendu aussi des conséquences pour les diverses cafétérias communales telles que les buvettes du club de football ou du hall omnisports.

Est également proscrite la promotion de cet événement dans les médias communaux.

La résolution relative au soutien de la Commune aux principes de l’éthique et de la bonne gouvernance en matière sportive et aux mesures communales liées au Mondial de football 2022 au Qatar a été approuvée par la majorité (Avec Vous, Écolo, Défi Citoyen), l’opposition (Alliance communale) s’abstenant, tandis que les deux élus de L’Équipe étaient excusés.

"Notre volonté est de marquer le coup. Et en effet, il y aura un manque à gagner pour la cafétéria du hall omnisports qui dépend, je le rappelle, de la Commune", a précisé l’échevine des Sports, Julie Roméra (Avec vous).

L’échevin Pascal Goergen (Défi Citoyen) évoque une triple raison pour justifier la résolution qu’il a déposée. "Le contexte doit être tout d’abord placé sous le sceau de la bonne gouvernance et de l’éthique dans le sport. Ensuite, il y a le contexte lié aux Droits de l’Homme et des conditions de travail au Qatar pendant la construction des stades. Et enfin, troisième dimension, celle de la crise énergétique."

Et Laurent Francis, échevin des Finances (Écolo) d’appuyer : "Il serait aberrant, dans une période de crise énergétique et où il est souhaitable de réduire drastiquement tous nos surcoûts énergétiques, que la Commune soutienne des événements qui iraient à l’encontre de ce principe. En outre, les rapports cinglants émanant d’associations tel qu’Amnesty International relatifs aux conditions déplorables et inhumaines pour les ouvriers dans le cadre de la construction des stades sont sans appel."

Pascal Tollet : « Cela aurait été un petit moment de bonheur dans le quotidien morose des Gréziens »

Absent au conseil communal, mais informé de la résolution, Pascal Tollet (L’Équipe) réagit. "Je lis que la mesure est prise pour diverses raisons... Des économies ? Je veux bien l’entendre mais il faut voir à moyen terme. Ici, on va économiser sur les frais d’énergie. Mais on sera bien loin du montant qu’il faudra débourser pour les associations qui gèrent ces salles communales et qui ne sauront plus faire face à leurs factures. Car ne nous leurrons pas, un jour, il faudra donner des subsides pour les sauver et ce sera cinq fois, voire dix fois plus par rapport aux pseudos économies en ne retransmettant pas les matches de foot."

Pascal Tollet dit aussi penser aux habitants. "Je vois que l’on ne peut pas donner aux Gréziens un petit moment de bonheur et de plaisir dans leur quotidien morose. Pour faire de très petites économies, on va les priver de quatre ou cinq moments où ils auraient pu se retrouver et se changer les idées. Cela aurait donné un peu de baume au cœur des habitants."

Quant à l’éthique et les conditions de travail, "tout le monde sait ce qui s’est passé là-bas. Est-ce aux Communes à taper du poing ? C’est d’un ridicule ! C’est au Fédéral ou à l’Union belge d’intervenir. Je ne dis pas que les 6 500 ouvriers morts sur les chantiers sont acceptables. C’est même scandaleux. Mais on le savait dès le départ. Ce n’est pas maintenant qu’il faut agir de la sorte. C’est juste un petit coup de publicité des décisionnaires. Là, tout le monde essaie de s’en sortir. Sur le fond ils ont raison, sur la forme, non !"