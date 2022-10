Dans le groupe "Tu es un vrai Grézien", l’homme propose du bois de chauffage à 65 € le stère. Par les temps qui courent, avec la crise énergétique et le prix du bois qui explose, l’opportunité séduit de nombreux internautes. Qui plus est quand ce Bruno Vignier propose la gratuité de la livraison à l’achat de trois stères. Oui, mais… L’homme, dont le profil Facebook ne date pas d’hier, ne semble pas aussi net qu’il n’y paraît. Quand des détails sont demandés, il se montre très évasif… quand il prend la peine de répondre. On le retrouve sur de nombreux groupes "régionaux" et partout, rapidement, la méfiance s’installe et les commentaires négatifs se succèdent.

Sur le groupe "Tu es un vrai Grézien", on apprend qu’une personne l’a contacté via un appel Messenger et que la personne qui lui a répondu avait un accent africain très prononcé, ce qui ne colle guère avec les photos du profil de ce Bruno Vignier. Profil sur lequel on peut voir une multitude de photos de travaux forestiers et quand on va plus loin, quelques photos de plages paradisiaques.

Et ce qui rend définitivement méfiant les internautes, c’est le fait que la personne qui propose le bois exige le paiement d’un acompte… Méfiance, méfiance donc.